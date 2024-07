Une enveloppe de 6,6 millions de dinars a été allouée au projet de raccordement de quatre quartiers situés dans le gouvernorat de Zaghouan, au réseau d’assainissement.

Ce projet intervient dans le cadre d’un accord conclu entre l’Office national de l’assainissement (ONAS) et l’Agence française de développement (AFD), portant sur des projets d’assainissement dans les quartiers populaires.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional de l’assainissement à Zaghouan, Mahmoud Hedhili, a indiqué que ce programme comprend l’intervention dans les quartiers de Draouchia et Bougatf (délégation d’El Fahs), ainsi que les quartiers de Rouaikia et Mogren-Sud (délégation de Zaghouan).

Selon la même source, près de 1000 logements situés dans ces quartiers seront raccordés au réseau de canalisation, à travers l’extension de 24 kilomètres de canaux, dont 14,5 km à Draouchia, (550 foyers), notant que les travaux seront lancés avant la fin de l’année courante.

Par ailleurs, les services de l’ONAS, démarreront la mise en œuvre d’autres projets au cours des prochains mois, dans le cadre du programme d’extension et de réhabilitation des réseaux de canalisation et des stations de pompage dans les villes concernées, parmi lesquelles, Zaghouan, Zriba et El Fahs, selon le responsable régional.