Les investissements agricoles approuvés, au cours du premier semestre de 2024, ont obtenu 668 subventions et des crédits fonciers d’une valeur de 21,559 MD.

En effet 3640 opérations d’investissement d’une valeur de 639,2 MD ont été déclarées, au cours de la même période, selon les indicateurs d’investissement agricole privé présentés, lors de la deuxième réunion du conseil de l’Agence de promotion des Investissements agricoles (APIA) pour l’exercice 2024.

Cette réunion a porté entre autres sur la vision stratégique et la feuille de route de transition numérique de l’APIA, les moyens de développement de l’entreprenariat des jeunes via les pépinières des sociétés agricoles et les mécanismes d’accompagnement.

La Commission nationale d’octroi des avantages relevant de l’APIA avait approuvé lundi, 22 juillet 2024, le financement de 7 opérations d’investissement d’une valeur globale de 18MD.

Ces projets sont répartis sur quatre gouvernorats, à savoir Mahdia, Monastir, Sidi Bouzid, Mahdia et Nabeul.

Pour ce qui est des prêts fonciers, la commission a approuvé 3 crédits d’une valeur de 400 mille dinars dans les gouvernorats de Kasserine, Kef et Gafsa.