Jaou Tunis : Le rendez-vous incontournable de l’art contemporain revient en octobre 2024

Le festival de l’art contemporain “Jaou Tunis” sera de retour avec une septième édition qui se tiendra du 9 octobre au 9 novembre 2024.

Organisée par la Fondation Kamel Lazaar, avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie, la biennale qui met en avant les artistes et intellectuels du Sud, est devenue l’une des principales manifestations d’art contemporain du Maghreb et du Moyen Orient avec pour objectif de promouvoir la dynamique de la scène culturelle et artistique de la région et de créer une véritable plateforme créative sur laquelle peuvent se fixer, exprimer et émerger une intelligentsia arabe indépendante et libre.

Né d’un désir commun de fédérer des partenaires institutionnels et privés pour mettre l’image à l’honneur dans la ville de Tunis, dans l’espace public et dans des lieux inattendus, le concept Jaou a été lancé en 2013 et se propose de sortir l’art des lieux consacrés pour conquérir de nouveaux publics.

Réunissant artistes, collectionneurs, galeristes, universitaires, spécialistes de l’art, agitateurs culturels et grand public autour d’expositions, de conférences et de tables rondes, Jaou Tunis, qui est devenu au fil de ses six éditions une véritable caravane culturelle itinérante dans la ville, s’emploie à mettre en exergue l’art contemporain de la région arabe et méditerranéenne et tisser des liens autour de préoccupations communes.

Lors de sa sixième édition en 2022, il s’est focalisé sur l’art de l’image, de la photo et de l’image en mouvement. Il s’est structuré depuis en une Biennale. Pour cette dernière édition, Jaou Tunis 2022 a investi plusieurs lieux emblématiques de la capitale (ancienne Bourse du travail, avenue Habib Bourguiba, Palais Hafside de la Abdelliya, d’anciennes église et mausolées et d’autres monuments oubliés) et a connu la participation de 150 artistes dont les œuvres et les performances artistiques ont pu toucher plus de 70 mille personnes.