Le Chiffre d’affaires de “TUNISAIR” a augmenté de 2,6%, à 694,536 millions de dinars entre 2023 et 2024 (1er semestre), selon les indicateurs d’activités trimestriels de la compagnie aérienne nationale.Elle a enregistré, de janvier à juin 2024, une augmentation du nombre de passagers transportés de 2% , soit 1 173 948 passagers contre 1 151 193 passagers en 2023. Cependant, la recette moyenne par passager (vol régulier) a diminué de 0,4%, passant de 462 dinars, durant le 1er semestre 2024, à 460 dinars, au cours de la même période de l’année précédente. Le coefficient de remplissage a baissé de 2,9 points pour atteindre 71,1% en 2024 (1er semestre) contre 74% en 2023 ( 2eme semestre ) . La part de marché de la compagnie nationale aérienne a baissé de 3 points, passant de 26% durant le 1er semestre 2023 à 23% durant le 2ème semestre 2024.

Par ailleurs, les indicateurs ont fait ressortir une amélioration de la ponctualité (inférieur à 15 mn), de 11 points, pour s’établir à 50% jusqu’à juin 2024, contre 39% jusqu’à juin 2023.

S’agissant de l’évolution des charges entre le second semestre 2024 et celui de 2023, les indicateurs publiés par la compagnie “Tunisair” montrent une augmentation des dépenses en carburant de 8,2%, passant de 194,710 MD, à 210,759 MD, en raison de la hausse de la consommation en volume de 7,2% et du prix du baril de 2,5%.De même, les charges du personnel ont augmenté de 5,8 % en raison des augmentations salariales légales, passant de 97,406 MD, en 2023, à 103,018 MD, en 2024.

Les charges financières sont passées de 26,350 MD au second semestre 2023, à 24,389 MD durant la même période de 2024. Pour ce qui est de l’endettement, il a enregistré une baisse suite aux règlements des échéances contractuels, pour atteindre 720,374 MD. Enfin, jusqu’à juin 2024, “Tunisair” compte 34 avions en exploitation.