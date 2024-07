Quelque 51 projets industriels d’une valeur de près de 22 millions de dinars ont été déclarés, au premier semestre 2024, dans le gouvernorat de Bizerte.

La directrice régionale de l’Agence de Promotion et d’Innovation Industrielle (APII), Manel Rouis a indiqué à l’Agence TAP que ces projets ont permis de créer plus de 1160 emplois directs et indirects.

Elle a ajouté que 18 projets d’extension pour un coût de 119 millions de dinars ont été également déclarés pendant la même période et ont fourni 1351 emplois dans des activités liées au secteur de l’industrie.

Dans le domaine des services,188 projets ont été déclarés avec un investissement total de 7,8 millions de dinars et ont généré 508 emplois, en plus de neuf projets d’extension avec une enveloppe de 6,913 millions de dinars ayant offert 31 nouveaux emplois.

Le gouvernorat de Bizerte compte 9 zones industrielles.