Une matinée avec des nuages passagers dans le nord et le centre et un ciel dégagé dans le sud. Le vent sera de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort à temporairement fort près des côtes et sur les hauteurs, modéré à relativement fort ailleurs. La mer sera très agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès. Les températures maximales atteindront entre 28 et 35°C dans le nord, les hauteurs, le sud-est et la région du Sahel, entre 35 et 39°C dans le reste des régions et aux alentours de 41°C dans le sud-ouest et l’extrême sud.

