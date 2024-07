Un accord a été signé lundi entre l’organisation internationale pour les migrations en Tunisie (OIM) et la république tchèque en vue de renforcer la protection des migrants en état de vulnérabilité en Tunisie et d’encourager les opportunités de retour volontaire dans les pays d’origine, a annoncé l’OIM dans un communiqué.

L’OIM-Tunisie a précisé que cet accord a pour but de soutenir les migrants et de leur fournir une assistance et une protection, y compris les opportunités de retour volontaire et de réintégration dans les pays d’origine.

A noter que l’OIM oeuvre en coopération avec l’état tunisien à garantir le retour volontaire des migrants irréguliers en Tunisie.

Cette organisation a organisé, au cours du mois de janvier, des vols humanitaires de retour au profit de 392 migrants à leurs pays d’origine et à 161 migrants de la Tunisie vers la Gambie au cours du mois de mai 2024.

Tous les migrants bénéficieront à leur retour d’aides spécifiques pour la réintégration y compris les soins médicaux.