La scène musicale et artistique tunisienne vient de perdre le musicien, compositeur et arrangeur tunisien Khligene Ouanés décédé à l’âge de 65 ans suite à un long combat contre la maladie.

Né le 30 mai 1958 à Bizerte, le défunt est Professeur de musique à l’Institut supérieur de Musique (ISM) de Tunis.

Après un diplôme de fin d’études universitaires à l’ISM-Tunis en 1986, il obtient en1996 son diplôme de classe de composition à l’université de Paris VIII au moment de sa résidence (1994-1996 ) à la Cité internationale des arts à Paris. En 1988 il reçoit le Prix de la meilleur Musique de scène au Festival de Korba.

Passionné également de peinture, le défunt a composé pour l’orchestre symphonique Tunisien, l’orchestre de chambre de Tunis, l’ensemble de musique Méditerranéenne et l’ensemble Orchestral de Tunisie.

Parmi ses Concerts, ” Chants d’amour” (pour violon et piano ) en 1994, “Ya layém” (pour chant, oûd , qûanoun, néy, piano, contrebasse, piano et percussions) en 2016.

Outre ses compositions instrumentales et ses contributions à la radio et à la télévision, il a fait dans le théâtre des pièces pour piano solo dont ” El mandra” ( Théâtre de Monastir 1986 ), “L’été de Carmen” (Centre d’art dramatique du Kef 1990 ), “Les feuilles mortes (Théâtre organique de Tunis 1998 ) etc.