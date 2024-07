L’Afrique, un continent aux multiples facettes, attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Ses paysages spectaculaires, sa faune et sa flore uniques, sa richesse culturelle et historique font de ce continent une destination de rêve pour de nombreux voyageurs.

Dans le Top 5 des pays les plus visités, on trouve l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et le Sénégal. Ces destinations proposent des expériences touristiques variées et répondent aux attentes d’une clientèle large et diversifiée.

L’Égypte, pays des pharaons et des pyramides, fascine par ses sites archéologiques millénaires et ses trésors culturels inestimables.

Le Maroc, terre d’accueil chaleureuse, offre des paysages saisissants, des villes animées et une culture riche et colorée.

La Tunisie, avec ses plages de sable fin, ses médinas pittoresques et ses vestiges romains, séduit les amateurs de farniente, de découverte et d’histoire.

L’Afrique du Sud, pays aux contrastes saisissants, attire les voyageurs en quête d’aventures, de safaris et de rencontres authentiques.

Le Sénégal, connu pour sa Téranga (hospitalité légendaire), propose des paysages variés, une culture vibrante et une ambiance festive unique.

A l’inverse, certains pays d’Afrique reçoivent encore relativement peu de touristes étrangers. Parmi les moins fréquentés, on trouve Sao Tomé-et-Principe, les Comores, la Mauritanie, la Libye et la Centrafrique.