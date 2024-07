Tosyali, un acteur mondial dans la production d’acier vert, continue d’étendre ses investissements stratégiques en Europe, en Afrique et en Asie. En partenariat avec la Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB), Tosyali a entamé un projet ambitieux de construction du plus grand complexe de Réduction Directe de Fer (DRI) au monde à Benghazi, en Libye. Ce complexe, avec une capacité totale de 8,1 millions de tonnes, sera un leader dans la production d’acier vert grâce à l’utilisation de la technologie MIDREX Flexi DRI, capable de fonctionner à l’hydrogène.

Le président de Tosyali Holding, Fuat Tosyali, a exprimé son enthousiasme pour ce projet, soulignant l’impact positif qu’il aura sur l’économie, l’environnement et la société de la région. Il a mentionné que ce nouvel investissement renforcerait la valeur ajoutée, l’emploi et le bien-être dans les pays méditerranéens où Tosyali est présent. De son côté, Ahmed Gadalla, président de SULB, a déclaré que ce partenariat marquait une étape cruciale pour l’industrialisation de Benghazi et le développement de l’industrie sidérurgique en Libye, en renforçant les liens économiques avec la Turquie.

Ce projet comprendra les plus grandes installations DRI au monde, avec une première phase de 2,7 millions de tonnes qui débutera immédiatement. L’usine répondra aux besoins en fer à brique chaude (HBI) de la région et de l’Europe, consolidant ainsi la position de Tosyali comme le plus grand fournisseur de HBI au niveau international. Cet investissement stratégique vise non seulement à développer le secteur sidérurgique de Benghazi, mais également à promouvoir la décarbonisation et la production d’acier vert, faisant de la Libye un acteur clé dans la production mondiale d’acier.