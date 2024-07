Le Conseil administratif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), réuni samedi 20 juillet 2024, à Tunis, a appelé à doper la compétitivité des PME et à faciliter leur accès au marché et aux sources de financement et leur capacité d’exportation.

Les participants à ce conseil ont, également, exhorté les autorités à réduire les procédures administratives entravant l’entreprise et à revoir les cahiers des charges et le système des autorisations préalables.

Ils ont recommandé de mettre en place des mesures d’incitation aux PME pour qu’elles développent l’utilisation de l’énergie propre afin de se préparer à l’entrée en vigueur de la taxe carbone. Ils ont, aussi, évoqué le développement du rôle de l’entreprise en matière de RSE à travers la contribution aux programmes de lutte contre les changements climatiques, la pollution et le déficit hydrique.

Le conseil a, en outre, souligné la nécessité de faciliter les procédures d’investissement pour les tunisiens résidents à l’étranger pour favoriser le développement régional. Il a par ailleurs, mis l’accent sur l’importance d’améliorer le climat des affaires en Tunisie pour attirer les investissements étrangers, soutenir les opérations d’exportation vers de nouveaux marchés et encourager davantage l’initiative chez les jeunes.

Il a, enfin, appelé au rétablissement de l’économie nationale, en soutenant les PME qui constituent l’un de ses piliers principaux.