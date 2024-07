La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 juin 2024 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 722 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 304 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 18 958,5 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 233,3 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 42,1%.

La BIAT consolide son positionnement sur le marché financier tunisien en affichant des performances financières solides et en renforçant sa résilience au cours du premier semestre 2024. Ces succès sont la résultante d’une gestion prudente des risques, d’une gouvernance visionnaire et de l’engagement sans faille des collaborateurs.

La BIAT maintient un dispositif de gouvernance saine, solide et conforme aux standards internationaux, garantissant une efficacité opérationnelle et une forte culture de gestion des risques et de contrôle interne, le tout soutenu par une transparence exemplaire et des informations fiables.

Reconnue pour son engagement en matière de conformité et de sécurité, la BIAT confirme sa certification AML 30000 pour un 2ème cycle de 3 ans. L’AML 30000 est la norme internationale dédiée à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LBA/FT). Ce référentiel représente un gage de la conformité de la banque aux normes internationales du dispositif de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme.

Concernant la transformation digitale, l’offre digitale MyBIAT Retail s’est enrichie avec de nouvelles fonctionnalités, affirmant le positionnement digital de la banque et attirant un nombre croissant de clients particuliers. Actuellement, MyBIAT Retail compte plus de 340 000 utilisateurs actifs.

Aussi, le lancement de l’offre dédiée aux entreprises MyBIAT Corporate est imminent. MyBIAT Corporate met à disposition des entreprises clientes de toutes tailles des fonctionnalités innovantes telles que la gestion des habilitations et les virements de masse. Actuellement, près de 3000 entreprises clientes ont d’ores et déjà accès aux services de MyBIAT Corporate.

Concernant le développement du réseau d’agences, et après le lancement réussi de deux sites pilotes en 2021 dans le Grand Tunis, la BIAT a entamé la généralisation de son nouveau concept d’agences à travers tout le pays. Ce concept, qui reflète les valeurs d’engagement et de transparence de la banque, vise à offrir une expérience client modernisée, intuitive et mettant en avant les services digitaux. Dans une 1ère phase, près d’une trentaine d’agences nouveau concept ont été déployées en 2024 à Tunis, Bizerte, Nabeul, Hammamet, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Zarzis, Djerba et Gabes.

En matière d’engagements sociétaux, la BIAT a renforcé son implication dans des projets de préservation du patrimoine national tels que la restauration de la piscine municipale du Belvédère et la rénovation du Centre Culturel Ibn Khaldoun. La banque s’est également engagée à travers sa Fondation à améliorer les conditions de scolarité des élèves et lycéens dans les zones prioritaires en réhabilitant et en équipant plusieurs établissements éducatifs.

Banque résiliente et engagée, la BIAT poursuit sa trajectoire de croissance rentable et durable tout en soutenant activement l’économie nationale.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn