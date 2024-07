Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) participera au Salon “HouseHold Expo” via sa Représentation Commerciale à Moscou dans l’objectif de promouvoir “les produits tunisiens dans les secteurs des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des produits en porcelaine et en verre, des accessoires de cuisine et de maison, des produits ménagers, des accessoires de nettoyage, des articles en plastique pour la maison, des appareils électroménagers et des produits chimiques domestiques”.

“Cet événement prestigieux (Site web du salon : httpss://hhexpo.ru/) se déroulera du 2 au 4 septembre 2024 à l’EXPOCENTER de Moscou, où un stand de 24 m² sera aménagé pour l’occasion”, précise le centre.

“Les entreprises tunisiennes souhaitant à participer individuellement à ce salon et à exposer gratuitement leurs produits sur le stand du CEPEX” peuvent “prendre contact avec notre Représentation Commerciale Tunisienne à Moscou pour organiser leur participation”.