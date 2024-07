Parallèlement à la participation de la Tunisie aux Jeux Olympiques et paralympiques de Paris-2024, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) a mis en place, avec le soutien de l’Ambassade de Tunisie en France, un programme diversifié et riche pour promouvoir la culture et le tourisme tunisiens.

A ce propos, la Tunisie prendra part, avec de nombreux pays africains et arabes, à une série d’événements se tenant dans la “Station Afrique”, qui a été officiellement inaugurée samedi et se poursuivra jusqu’au dimanche 11 août 2024, à l’initiative de la municipalité de ” l’Ile Saint-Denis”, apprend l’agence TAP de sources diplomatiques tunisiennes à Paris.

Le stand tunisien dans cette station comprend des activités visant à mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de la Tunisie et à présenter les industries traditionnelles dans les domaines de l’ameublement, de la bijouterie, de l’artisanat, des arts culinaires, de la cuisine traditionnelle et des vêtements traditionnels, outre la présentation de la céramique de Sejnane et la harissa tunisienne qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Le stand tunisien verra également la participation d’artisans et d’artistes tunisiens, qui se produiront devant le public et les visiteurs de la “Station Afrique”. Aussi, des ateliers interactifs seront organisés autour de la mosaïque, de l’ambre végétal et du tissage traditionnel.

La “Journée de la Tunisie”, qui se tiendra le 29 juillet 2024, représentera l’événement phare du programme promotionnel tunisien et sera marquée par l’organisation de spectacles de musique, de chant et de danse par de jeunes talents tunisiens.

La cérémonie d’inauguration de cette manifestation marquée par la participation d’une vingtaine de pays africains, s’est déroulée en présence notamment de M. Dhia Khaled, Ambassadeur de Tunisie en France, de responsables gouvernementaux et diplomatiques français, à l’instar de la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, et la Secrétaire d’Etat chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats Internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, ainsi que des membres du Parlement français, le Maire de l’île-Saint-Denis, des chefs de missions diplomatiques, des représentants des comités olympiques nationaux et des médias internationaux.

Pour rappel, la Tunisie sera engagée aux Jeux Olympiques prévus du 26 juillet au 11 août, et aux Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochains.