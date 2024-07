Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) vient de publier une étude mettant en lumière le rôle «prépondérant» que joue l’économie solidaire et sociale (ESS) dans la création de la valeur économique et sociale.

Il s’agit «d’un modèle alternatif, coopératif et collaboratif qui engage les structures d’appui et les entreprise sociales pour contribuer au développement local et à la stabilité sociale dans les régions », indique le forum.

Dans cette étude intitulée « Rôle de l’économie solidaire et sociale dans les régions : Cas du gouvernorat de Kasserine », le FTDES évoque l’exemple de la société mutuelle des services agricoles (SMSA) El Wafa qui, après l’intégration des agriculteurs à l’ESS, a pu créer des richesses et des emplois.

Spécialisée dans la culture de tomates, vendues à un intermédiaire qui transforme la récolte en tomates séchées pour l’exporter vers l’Italie, la société a, aussi, réussi à améliorer les techniques d’exploitation, les modalités de gestion et les indicateurs financiers, ce qui a permis de “dégager des ressources importantes et créer de la valeur économique et sociale”.

Avant de s’inscrire dans une approche d’économie sociale et solidaire, les agriculteurs de cette SMSA souffraient de plusieurs problèmes d’ordre économique dont le coût élevé des matières premières, la faiblesse de la production annuelle.

Lorsque ces derniers ont intégré l’ESS, la production a connu une augmentation de 66,7 %. En outre, le nombre d’adhérents a augmenté passant de 6 à 87 agriculteurs et le nombre de postes d’emplois crées a atteint 84.

Les agriculteurs ont, également, pu développer leurs techniques de production, de séchage et d’emballage avec des aménagements des locaux, des espaces et des terres cultivables et des acquisitions de matériaux d’irrigation, de plantation, de fertilisation et une rénovation du processus d’exploitation (approvisionnement-production-distribution).

L’augmentation de la production de tomates s’est accompagnée d’une diversification de la gamme de produit de tomates séchées, puisque la SMSA produit, conditionne et commercialise deux produits : tomates séchées et tomates séchées en poudre.

Sur le plan financier, El Wafa est parvenue à améliorer le résultat financier qui était déficitaire et à réaliser des gains sur les exercices comptables des années 2020 et 2021.

Grâce à cette approche, l’entreprise a certifié ses produits . A court terme, cette reconnaissance technique a permis à la SMSA d’augmenter de 30% les revenus des ventes domestiques par rapport à l’année dernière et d’intégrer 35 nouveaux membres. À long terme, la certification permettra à l’entreprise de faire un pas de plus vers le lancement d’une entreprise internationale