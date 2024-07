Mondialement connu par ses voyages sonores avec une musique recherchée en quête de sonorités toujours aussi hypnotisantes qu’innovantes, le groupe belge Hooverphonic a marqué de son passage vendredi soir le théâtre de plein air de Hammamet, dans un concert à guichets fermés. Lumière bleutée et mouvements fluides sur scène, le groupe formé de cinq musiciens et accompagné de sa chanteuse Geike Arnaert a ouvert le bal, devant leur nombreux fans, avec des morceaux tels que “You love me to death” et “The Best day of our life” avant que leur chef de file, le bassiste Alex Callier marque une pause des plus conviviales, pour raconter au public leur précédente venue en date en Tunisie et qui remonte à 2019.

C’était une ancienne performance des plus marquantes et réussies accomplie quelques mois avant la pandémie, cite-t-il. Un souvenir agréable qu’il garde du peuple tunisien depuis leur passage en Tunisie. Un peuple “accueillant et méditerranéen”, selon ses termes.

30 ans après, le groupe mythique sort toujours des albums inédits dont le dernier en date titré “Fake Is The New Dope”. Un morceau dansant, extrait de leur dernier opus, a été joué et dédié à un musicien des plus talentueux rencontré en Italie, et qui ignorait qu’il serait intégré par surprise dans leur

disque.

“Apparemment, il y’a une manière de porter cette fleur, le Jasmin..”, déclare Callier, après un titre rythmé. Un tube qui s’appelle “Amore Amore”, connu pour sa publicité ancienne a été interprété. C’est l’un des titres les plus écoutés sur Spotify jusqu’à nos jours.

“Eden” Un morceau légendaire retentit soudain et transcende le public. C’est une envolée sonore, un bond dans le temps, une illumination qui a ému plus d’un. Le morceau faisait fureur en 1998 / 2000 et il a été retenu dans la bande son de plusieurs films hollywoodiens.

Plus rock «dansant» que jamais, la soirée prend un revirement sonore nouveau et entraîne les spectateurs dans un moment d’euphorie dansante magique.

Moment fort de la soirée : le duo improvisé entre le musicien Pieter Peirsman qui pose son instrument et se lance dans une performance vocale menée magistralement à deux avec Geike titrée “Badaboum”, et d’enchaîner ensuite avec leur ancien titre le plus connu “Mad About You”.

Leur ambiance électro élaborée, qui oscille entre classique et moderne, épouse toute la scène dans une énergie et une lumière des plus attrayantes, avant un faux au revoir prématuré et un retour rapide. Leur détermination à ravir leurs fans semble ne pas avoir de fin. Le groupe puise dans tout son répertoire à l’occasion de ses 30 ans, faisant la renommée de leur répertoire ayant traversé les frontières de l’Europe et séduit les auditeurs un peu partout dans le monde.