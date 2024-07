Préparez-vous à profiter d’une nuit douce et d’un ciel dégagé dans la plupart des régions de la Tunisie. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), les températures oscilleront entre 25 et 30 degrés au Nord, au Centre et au Sud-Est, tandis qu’elles atteindront entre 33 et 37 degrés dans le Sud-Ouest.

Des températures agréables pour une nuit paisible

Que vous soyez dans le Nord, le Centre, le Sud-Est ou le Sud-Ouest, vous pourrez profiter d’une nuit agréable avec des températures propices à un sommeil réparateur. Ces températures douces seront idéales pour se détendre en terrasse ou pour une promenade nocturne.

Un ciel clair pour observer les étoiles

En plus des températures clémentes, la nuit de vendredi à samedi sera également caractérisée par un ciel clair à peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Cette condition sera parfaite pour les amateurs d’astronomie qui pourront observer les étoiles et les constellations sans aucune perturbation.

Un vent léger et une mer peu agitée

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré, ce qui ne devrait pas gêner vos activités nocturnes. La mer sera également peu agitée, ce qui signifie que les amateurs de baignade nocturne pourront profiter des eaux calmes en toute sécurité.

En résumé, une nuit idéale pour profiter du plein air

Avec des températures agréables, un ciel dégagé, un vent léger et une mer peu agitée, la nuit de vendredi à samedi s’annonce idéale pour profiter du plein air en Tunisie. Que vous soyez amateur de nature, d’astronomie ou simplement à la recherche d’un moment de détente, vous trouverez certainement votre bonheur.