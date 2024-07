Dans la soirée du 18 juillet 2024, c’est Amina Fakhet, sous la direction du maestro Youssef Belheni qui est venue rencontrer son public, venu en grand nombre dans un énième spectacle sold out.

De tout âge, les spectateurs ont pris place et attendu impatiemment l’apparition de leur diva préférée.

Amina Fakhet est en effet connue pour ses performances marquantes, sa spontanéité attachante et ses spectacles assez singuliers. Depuis de nombreuses années, elle n’avait pas foulé le théâtre de la ville de Hammamet. Pour ce retour de retrouvailles, Amina Fakhet n’a pas manqué de chanter son appartenance à sa patrie la Tunisie, et de lui rendre hommage à travers des intermèdes de paroles exprimant amour, attachement et reconnaissance à son public.

Une diva qui revient sur son répertoire fait de morceaux anciens. Des chansons qui ont fait son succès. « Yama Hammami Hrabb », musique folklorique égyptienne, rythmée et dansante a fait bouger ses spectateurs. Suivie par des chansons tout aussi connues comme « Wala Ghayrek » et « Esalou Qalbi », chantées en chœur, car apprises par cœur par ses plus grands mélomanes.

Pendant plus d’une heure trente, l’artiste a également interprété un nouveau morceau, signé par Habib Mahnouch, composé par Ahmed Majri, titré « Enta Touad ». Autant de titres, ponctués par des histoires et des anecdotes échangées tout le long du concert.

Des tubes comme « Ala Allah », « Soltane Hobbak», « Al Machina » ont fait l’effet d’une euphorie collective. Des noms comme Chadia, Ismahane, Melhem Barakat, Farid El Atrach ont été cités et célébrés sur scène.

Les performances d’Amina Fakhet ne sont pas que divertissantes, elles sont engagées et rappellent l’époque et ses affres, spécialement « Gaza » et la lutte du peuple palestinien. Un engagement que la chanteuse a prôné en guise de clôture pour le plus grand bonheur de ses fans et à leur demande.