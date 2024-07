les 44 bougies qu’elle a soufflées le 24 mai dernier n’ont fait qu’augmenter sa confiance et aiguiser son talent dans l’art du tir, pour faire d’elle la meilleure tireuse tunisienne de tous les temps, un statut qu’elle tentera de défendre cet été lors des Jeux olympiques de Paris-2024.

Plus déterminée et très passionnée par ce jeu, Olfa Cherni a pu se tailler une carrière jalonnée de succès dont 9 titres de championne d’Afrique et un record de cinq qualifications aux jeux olympiques dans la spécialité du pistolet 10 m à air comprimé, ce qui en dit long sur ses qualités de sportive persévérante et disciplinée.

Compte tenu des difficultés et des défis que connait le sport féminin en Tunisie, il n’était pas évident qu’Olfa Cherni, née le 24 mai 1980 à Jendouba (Nord-Ouest), parvienne à poursuivre avec détermination son petit bonhomme de chemin au niveau local avant de s’illustrer dans les compétitions régionales et continentales, ce qui lui a valu la qualification aux JO pour cinq éditions de suite.

Pour cette nouvelle édition, la Tunisienne doit sa qualification à la médaille d’argent décrochée au Championnat d’Afrique organisé en octobre dernier au Caire.

Ses précédentes performances lui avaient valu d’être la première tireuse tunisienne à se qualifier à un tournoi olympique, à Pékin-2008, mais le rêve s’est vite évaporé après avoir été écartée de la liste de la délégation tunisienne pour des raisons techniques.

Malgré cette décision, elle n’a pas désarmé, et a poursuivi sa quête pour une nouvelle chance olympique. Défi réussi pour les Jeux de Londres-2012, mais…cette fois encore, elle ne disputera pas les JO pour pouvoir se consacrer à son nouveau-né. A la prochaine.

En effet, la troisième fois a été la bonne, le rêve olympique va finalement se réaliser à Rio-2016. Cette fois elle est bien cotée, ses belles performances aux niveaux arabe et africain en témoignent.

Elle eut alors l’occasion de rivaliser avec les meilleures tireuses mondiales, et fut très proche de créer la surprise en terminant à une 9e place honorable.

Quatre ans après, elle retrouve les jeux de Tokyo-2020+1, mais ne connait pas la même réussite en se contentant de la 25e position de l’épreuve du pistolet à air comprimé 10 m, de la 39e place des qualifications du pistolet à 25 m tir rapide et de la 19e place du pistolet à air comprimé 10 m mixte en compagnie de Alaa Othmani.

A quelques jours de sa nouvelle aventure olympique parisienne, Cherni lance le défi, forte de ses années d’expérience, face aux meilleures tireuses mondiales, avec la ferme volonté d’obtenir de bons résultats à la hauteur des d’efforts et des sacrifices qu’elle a consentis tout au long de sa carrière sportive.

“La qualification aux Jeux de Paris est le résultat d’une préparation intensive qui s’est poursuivie pendant des mois au cours desquels j’ai essayé d’être au plus haut niveau de ma forme pour pouvoir rivaliser avec les meilleures tireuses internationales”, a déclaré Cherni à l’agence TAP.

“J’ai tenu à participer à de nombreuses compétitions internationales afin de maintenir le rythme élevé des tournois de haut niveau, et j’espère que le succès m’accompagnera à la fin de ma carrière olympique. J’espère atteindre cette fois le podium pour conclure en beauté ma longue carrière dans le monde du tir”.

La plus capée des sportifs tunisiens engagés aux JO de Paris figure en effet parmi les espoirs de médailles olympiques, ce qui ne manquera pas de redoubler sa responsabilité dont elle est bien consciente.

“C’est une grosse responsabilité qui m’oblige à rester très concentrée tout au long du tournoi pour pouvoir atteindre d’abord des tours avancés avant de viser le podium”, a-t-elle dit.

A quelques jours du coup d’envoi des compétitions de tir dans la catégorie pistolet à air comprimé 10 m, prévu le 27 juillet à partir de 9h30, Cherni précise que sa dernière participation au tournoi “Masped Shooting Cup à Budapest”, figurant dans le calendrier de la Fédération Internationale de la discipline, où elle s’est classée 8e aux qualifications du pistolet tir rapide (25 m) et 12e au pistolet à air comprimé 10 m, a été une occasion pour peaufiner sa préparation et être fin prête pour le rendez-vous olympique.