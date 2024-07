Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mounir Ben Rjiba s’est réuni, jeudi, au siège du département avec, le Secrétaire permanent maltais du ministère des Affaires étrangères, des affaires européennes et du commerce, Christopher Cutajar, actuellement en visite de travail en Tunisie (du 17 au 19 juillet), à la tête d’une importante délégation.

La rencontre a permis de mettre l’accent sur les relations historiques d’amitié entre la Tunisie et Malte ainsi que sur la volonté des deux pays de les développer via l’échange de visites de haut niveau et la préparation des rencontres bilatérales.

Il s’agit notamment de la douzième commission mixte tuniso-maltaise qui devrait être organisée, vers la fin de cette année, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La réunion a porté également sur les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun, notamment l’emploi, les énergies renouvelables et la gestion des ressources en eau.

Le responsable maltais a exprimé dans ce sens la volonté de son pays de mettre son expertise dans le domaine de la gestion de l’eau au profit de la Tunisie.

Les deux parties ont convenu de renforcer les lignes de transport maritime et aérien entre les deux pays pour dynamiser le tourisme et les échanges commerciaux qui demeurent en deçà des attentes en dépit des opportunités offertes.