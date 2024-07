Une opération de nettoyage de la ville de Tabarka, relevant du gouvernorat de Jendouba, a été lancée, jeudi, et qui prévoit l’aménagement des principales artères et avenues de la ville et ses points d’accès vers Tunis, Aïn Drahem et l’Algérie.

Lancée par la municipalité de Tabarka, en partenariat avec les municipalités avoisinantes, les agents et ouvriers forestier, des employés de l’équipement, de l’habitat et d’assainissement, certaines unités hôtelières et des composantes de la société civile, la campagne vise à promouvoir la situation environnementale et sanitaire de la région, dégradée depuis des mois.

A cet effet, le membre du conseil local de développement, Adel Rouissi, a souligné que le conseil a participé à cette campagne pour faire réussir la saison touristique, notant que la campagne a connu la participation des citoyens, des plaisanciers et des habitants de la région.

D’un autre côté, un responsable administratif local a indiqué à l TAP, que le retard accusé dans l’opération de collecte des déchets à Tabarka, est dû à l’ajournement de l’appel d’offres du marché de la collecte des déchets, affirmant ces problématiques ont été surmontées après la signature d’un accord d’une valeur de 318 mille dinars, pour la mise en œuvre des travaux de nettoyage à partir de la semaine prochaine.

A noter que le conseil régional du tourisme, tenu à Tabarka, le 25 avril 2024, a émis un certain nombre de recommandations, notamment la nécessité de garantir la réussite de la saison touristique, à travers, en priorité, des villes et des plages propres.