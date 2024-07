Le rôle des outils numériques dans la promotion de l’inclusion numérique dans la zone du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a fait l’objet d’une session de formation organisée, les 17 et 18 juillet courant, par la Chambre nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE), au profit d’une cinquantaine d’entreprises tunisiennes opérant dans différents secteurs.

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu entre l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et le Conseil des entreprises du COMESA (CBC).

Le workshop a porté sur différentes thématiques dont les objectifs et les techniques d’utilisation des plateformes de financement et de paiement électronique que le COMESA s’apprête à lancer dans les 21 pays membres. L’objectif étant de renforcer les capacités de ces pays en matière d’inclusion financière, d’e-commerce et de lutte contre l’analphabétisme numérique.

Il est question, aussi, de faciliter les transactions financières et commerciales entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues du continent et de renforcer leur compétitivité. Les travaux de la formation ont été chapeautés par une délégation de haut niveau du CBC conduite par son directeur exécutif, Teddy Soobromanien.

Cette session fait suite à une série de formations organisées par le CBC dans l’objectif de former les entreprises et les acteurs économiques aux plateformes d’e-commerce et de paiement électronique.