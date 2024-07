L’appui aux transferts monétaires au profit des enfants dans le cadre du programme AMEN social a été au centre d’une rencontre jeudi matin entre le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri et le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie Alexandre Arrobbio.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de l’expert dans le domaine de protection sociale et de l’emploi à la Banque mondiale Mohamed Aziz Ben Ghachem, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre le ministère des affaires sociales et la Banque mondiale et les moyens de les promouvoir.

A cette occasion, un aperçu a été donné des nouveaux projets de coopération pour le renforcement du secteur de protection sociale.

Le représentant de la Banque mondiale en Tunisie a exprimé sa disposition à accompagner le ministère en vue de mettre en oeuvre ces nouveaux projets.