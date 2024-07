Khalil Jendoubi : La persévérance d’un Champion Tunisien aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Son histoire sur les tatamis est une incarnation des termes persistance et persévérance, et on y perçoit une grande confiance en soi et un professionnalisme caractéristique des champions. Il s’agit de Khalil Jendoubi, le porteur des espoirs du sport tunisien pour les Jeux olympiques d’été qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août prochain.

L’histoire de Khalil Jendoubi, qui a fêté ses 22 ans en juin dernier, a commencé par le Taekwondo comme tout autre jeune homme attiré par les sports de combat, mais son brio et son talent se sont annoncés à une vitesse record pour embrasser le succès à l’âge de seize ans et attirer l’attention en remportant la médaille d’or des -48 kg aux Jeux africains de la Jeunesse tenus à Alger, en juillet 2018.

C’était la naissance d’un champion d’un genre particulier dont le succès précoce n’a fait que renforcer sa détermination à continuer à relever des défis au fil des compétitions internationales. Sa devise est le dévouement, le travail acharné et le rejet de l’ego, qui a toujours détruit les rêves de nombreux jeunes athlètes et mis fin à leur carrière avant même qu’elle ne commence.

Deux mois seulement après ce coup d’éclat continental, Jendoubi a pris un nouveau rendez-vous avec l’excellence en remportant une médaille de bronze dans la catégorie des 48 kg aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été à Buenos Aires, en Argentine, prouvant sans conteste l’émergence d’un champion prometteur capable de créer un printemps pour le sport tunisien.

Les défis ont suivi, et avec eux, la pression sur le natif de Tebourba (gouvernorat de la Manouba) s’est accentuée, mais il a montré, malgré son jeune âge, qu’il savait y faire face pour rester stable dans ses performances, fidèle à ses ambitions et inébranlable dans ses aspirations à miser sur les titres. Les Jeux africains de Rabat en 2019 et les Championnats d’Afrique de Dakar en 2021 sont venus prouver son talent et sa supériorité sur ses adversaires du continent en remportant la médaille d’or dans les -54 kg et 58 kg.

Sa première participation olympique à Tokyo 2020+1 a été une étape importante dans sa carrière sportive, car elle s’est accompagnée d’une performance remarquable et inattendue, compte tenu de son jeune âge (19 ans) et de son manque d’expérience face à des géants de la discipline. Cependant, le talent de l’athlète et la confiance en son potentiel lui ont valu la médaille d’argent dans la catégorie des -58 kg. Les images de sa joie restent encore ancrées dans les esprits.

Grâce à la médaille d’argent de Tokyo et aux succès subséquents dans divers tournois internationaux et autres “Open”, comme la médaille d’or des Championnats d’Afrique de Kigali 2022, d’Abidjan 2023 et des Jeux africains d’Accra 2023, et son ascension au sommet du classement mondial publié par la Fédération internationale de la discipline, Khalil Jendoubi est devenu le champion à battre pour se positionner comme l’un des plus éminents porteurs des espoirs du sport tunisien aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour Jendoubi, les jeux de Paris revêtent une importance particulière au point où il en a fait sa principale priorité.

“Les préparatifs pour Paris ont commencé depuis deux ans dans un rythme intense et soutenu pour englober les aspects physique, mental et technique. Le programme de travail dont on aborde actuellement la dernière phase, était épuisant, ardu et conforme aux normes internationales. L’actuel stage fermé de Hammamet, qui s’étale sur un mois, nous permettra d’apporter les dernières touches avant de nous rendre à Paris”, a déclaré le taekwondoïste en substance.

Conscient de l’importance des petits détails dans ce genre de manifestations sportives, Jendoubi a affirmé être impatient de connaître le résultat du tirage au sort des épreuves de taekwondo aux jeux”.

“J’espère qu’il sera favorable et qu’il m’aidera à atteindre une trajectoire ascendante afin que, lors des épreuves finales, je sois au sommet de mes performances”, a-t-il fait savoir.

Evoquant ses objectifs pour les Jeux de Paris, le jeune athlète semble confiant, réitérant dans cesse sa détermination a rafler l’or : “Alors que je me prépare pour négocier les JO, je ne peux m’empêcher de penser au podium et à l’or pour récolter le fruit des efforts et des sacrifices que nous avons faits au cours de la période écoulée”.

Il ne fait aucun doute que l’état mental et psychologique d’un athlète de ce niveau est d’une importance capitale et Jendoubi en est bien conscient : “Je ressens, à la fois, un sentiment exceptionnel de confiance et le poids de la responsabilité qui m’est assignée. La sollicitude particulière dont je bénéficie, les bonnes conditions de préparation et les encouragements continus de la fédération, du ministère de la jeunesse et des sports et du Comité national olympique tunisien ont renforcé ma motivation à réaliser les meilleurs résultats pour honorer mon pays”.

A noter que Khalil Jendoubi entrera en lice aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des -58 kg à partir du 7 août (19h), à l’occasion des combats de qualification, alors que les épreuves finales auront lieu le même jour, à partir de 19h30.