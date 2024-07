Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a inauguré mercredi le centre social et culturel de l’université de Tunis en présence du président de l’université de Tunis Habib Sidhom et des directeurs des établissements universitaires relevant de cette université.

Le centre social et culturel de l’université de Tunis qui est un bâtiment centenaire, n’est que l’ancien foyer des étudiantes de l’école normale supérieure de l’enseignement technique et le siège de l’école supérieure des sciences et techniques de Tunis jusqu’à l’année 2010, selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur.

L’Université de Tunis a procédé à la réhabilitation de ce centre à travers un financement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en préservant son cachet architectural originel afin qu’il puisse accueillir les étudiants de l’université de Tunis à partir de l’année 2024-2025.

A l’issue de sa visite aux différents espaces d’accompagnement psychologique, de prise en charge sanitaire et d’activités culturelles et sportives, le ministre de l’enseignement supérieur a souligné les efforts déployés en vue de réhabiliter cet espace qui offre des activités culturelles et de loisirs aux étudiants.

A cette occasion, il a salué la création d’un espace pour encourager les étudiants à lancer des petites entreprises, dans le cadre des orientations du ministère visant à promouvoir “l’entreprenariat étudiant” et les pôles d’entreprises au sein de toutes les universités.

De son côté, le président de l’université de Tunis a indiqué que la réhabilitation de ce centre a pour objectif de mettre à la disposition des étudiants des espaces d’accompagnement psychologique et sanitaire et des espaces de loisirs et sportifs étant donné que les étudiants ont besoin aujourd’hui d’encadrement pour les préparer à la vie active après l’obtention des diplômes universitaires.