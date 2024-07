La 15ème édition du salon national de l’artisanat se tiendra du 19 au 28 juillet 2024 à la foire internationale de Sousse, avec la participation de 450 artisans et artisanes venant de différentes régions de la Tunisie.

Le salon vise la promotion du secteur de l’artisanat, le renforcement des circuits de distribution du produit artisanal, et le rapprochement du produit du consommateur tunisien et du touriste. L’objectif étant de faire connaître au consommateur local et étranger, la diversité ainsi que la richesse du produit artisanal, inspirées du patrimoine tunisien, selon l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) et la Foire Internationale de Sousse, les organisateurs du salon.

Le salon comprendra plusieurs espaces, tels que l’espace commercial et celui dédié aux jeunes promoteurs diplômés du supérieur et des centres de formation, ainsi qu’un pavillon gratuit pour accompagner les nouveaux promoteurs et les intégrer dans le circuit économique, outre l’attribution d’espaces gratuits aux associations et centres de formation relevant des associations de personnes ayant des besoins spécifiques.

Il y a, également, l’espace e-marketing qui offre l’expérience d’une plate-forme e-marketing ayant le label startup, en plus de l’espace muséal et de celui de l’animation qui comporte plusieurs ateliers animés par un groupe d’artisans dans différentes spécialités, y compris la broderie et le tissage à la main, ainsi que les fibres végétales.

L’exposition comprendra également un espace de l’économie solidaire et sociale pour soutenir les jeunes femmes dans la promotion de ce type d’économie et ce dans le cadre du projet de coopération internationale avec la province de Catalogne, en plus d’un espace de l’autonomisation économique, d’un autre consacré à Sejnene et enfin celui des sociétés citoyennes.

La foire accueillera des artisans d’Algérie pour participer à cette édition et ce dans le cadre de l’échange d’expertise et de compétences.