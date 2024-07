Le forum multisectoriel tuniso-jordanien des affaires s’est tenu, mercredi, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, en présence d’acteurs économiques des deux pays.

Dans le cadre de ce forum, un accord de partenariat sera signé entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax et la Chambre de Commerce d’Amman, des visites de terrain seront effectuées à un nombre d’institutions dans la région ainsi que des rencontres bilatérales d’affaires dans une multitude de domaines tels que l’agroalimentaire, le transport aérien, le tourisme, le textile, etc.

A cet égard, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, Ridha Fourati, a indiqué dans une déclaration aux médias que l’organisation de ce forum intervient dans le cadre de l’appui à la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et le Royaume hachémite de Jordanie, et la consolidation échanges commerciaux entre les hommes d’affaires des deux pays.

De son côté, le président de l’Union des chambres de commerce de Jordanie, et président de la Chambre de commerce d’Amman, Khalil Haj Taoufik, a souligné que « ce forum est à même d’impulser les rapports commerciaux entre les deux parties, d’autant que les chiffres des échanges commerciaux entre la Jordanie et la Tunisie restent à présent modestes ».