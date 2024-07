La Tunisie a décidé de chercher un partenaire stratégique pour la réalisation du port en eaux profondes d’Enfidha, dans le cadre d’un accord respectant la souveraineté de l’État, a affirmé la ministre de l’Équipement et de l’Habitat chargée de la gestion des affaires du ministère du Transport, Sarah Zaafrani Zenzri.

Dans sa réponse à la question du député Mohamed Ahmed sur ce sujet, lors d’une séance d’audition tenue mercredi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Zenzri a souligné que le projet du port en eaux profondes sera réalisé dans les plus brefs délais, en raison de son importance stratégique pour la Tunisie.

Le projet est considéré comme étant le premier port intelligent en Tunisie répondant aux normes internationales, a fait savoir la ministre, notant qu’il contribuera à consolider les autres ports tunisiens en assurant la connexion du pays avec les autres axes de transport maritime dans le monde.

Zenzri a passé en revue, par la même occasion, les étapes de l’évolution du projet durant les dernières années dont la création de la société Port Enfidha en 2018 et l’obtention de la garantie de l’État pour établir un partenariat avec le secteur privé.

La réalisation du port en eaux profondes d’Enfidha nécessite des financements avoisinant 1,03 milliard de dollars, dont 768 millions de dollars, soit 75 % de l’ensemble du financement doit être fourni par le secteur public contre une contribution du secteur privé de l’ordre 262 millions de dollars pour l’achat d’équipements.

La Tunisie mise sur ce port pour contribuer à réduire les coûts de transport de 15 %, gagner 10 jours de navigation et faire du pays un pôle économique pour les services et le transport, en plus de la création de 20 000 emplois, directs et indirects.