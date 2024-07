Une enveloppe de 8, 976 millions de dinars a été consacrée, cette année, au développement socio-économique du gouvernorat de Gafsa, a indiqué la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi, en réponse à une question adressée par un député, lors d’une séance plénière tenue, mardi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Interrogée par le député du bloc “Pour que le peuple triomphe” sur la situation économique de la délégation de Belkhir (gouvernorat de Gafsa), Ouerghi a fait savoir que son département a mis en place un programme “exceptionnel”, afin de consacrer la discrimination positive dans toute la région, y compris dans cette délégation.

Et de rappeler qu’un programme annuel visant à développer les régions en Tunisie, prévoit une enveloppe destinée à réaliser une série de projets de développement, ajoutant que la délégation de Belkhir a bénéficié d’un projet d’une valeur de 5 millions de dinars qui a permis notamment de réhabiliter des périmètres irrigués à Aouled Zayed et Aouled Belhassen, de créer trois micro-entreprises et de lancer 35 projets agricoles.

La ministre a ajouté que d’autres projets sont actuellement en cours de réalisation dans cette délégation, notamment, dans les domaines de l’accès à l’eau potable et l’irrigation .

D’autre part, elle a annoncé que son ministère entamera l’élaboration du plan de développement quinquennal 2026/2030.