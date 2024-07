“Talent Academy” constitue la deuxième phase du programme de la cohorte Massari x Minassa d’accompagnement, de renforcement et d’accélération des projets du secteur de la création sonore et visuelle, visant la professionnalisation des métiers de la production dans ces secteurs en offrant des ateliers et des sessions de coaching individuel. Le dernier délai de l’appel à participation est fixé au 20 juillet 2024.

Destiné pour des talents de la création sonore et visuelle (entrepreneurs, artistes ou professionnels exerçant dans les domaines de la motion design, 3D, design graphique, illustration, production sonore et musicale, podcast, djing, photographie, vidéo et vjing), le programme qui s’étale sur cinq mois, débutera fin septembre 2024 pour se terminer mi-janvier 2025

«Talent Academy», permettra aux 20 à 25 talents sélectionnés de bénéficier de workshops en ligne et de coachings individuels afin d’approfondir leurs compétences sur les différents métiers de la création visuelle et sonore tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé, propre au projet professionnel de chacun. Un comité de sélection désignera les 8 à 12 talents qui bénéficieront d’une mobilité à l’international.

MASSARI x MINASSA est un programme en quatre phases visant à contribuer à la professionnalisation du secteur culturel en Tunisie via des formations et des dispositifs de mobilité.

100 talents ont rejoint dans un premier temps la phase «Get Into Creativity», une passerelle ouverte pour permettre à 15 talents maximum d’accéder directement à la phase «Talent Academy» et de rejoindre la cohorte Massarix Minassa qui sera composé de 20 à 25 talents.

Le projet « Massari, Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle », a pour objectifs de soutenir la scène culturelle tunisienne à travers la formation artistique dans les secteurs de la danse, des arts visuels, du théâtre, des musiques, du livre, du cinéma et du numérique, et de fédérer les acteurs de la culture grâce à des temps forts réunissant les professionnels. Il opère en partenariat avec six organisations culturelles tunisiennes dont l’incubateur de la scène culturelle et créative Minassa.