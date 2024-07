Une première dans le segment des berlines de luxehybrides

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers dévoile avec fierté son tout premier modèle de berline de luxe hybride, l’AZERA Hybride. Avec une puissance fiscale de 9 CV, cette voiture incarne l’innovation et le raffinement, répondant aux attentes des conducteurs les plus exigeants. Ce modèle hybride marque une avancée significative dans le portefeuille de Hyundai, combinant élégance, performance et respect de l’environnement.

Confort et sécurité au cœur de l’expérience de conduite

L’AZERA Hybride ne se contente pas d’offrir une esthétique remarquable ; elle excelle également en matière de confort et de sécurité. Les sièges en cuir ventilés et chauffants, associés à un espace intérieur généreux, créent une atmosphère de luxe et de bien-être pour tous les occupants. La suspension perfectionnée assure une conduite douce et agréable, même sur les routes les plus cahoteuses.

En matière de sécurité, Hyundai a équipé l’AZERA Hybride des technologies les plus avancées. Les systèmes de détection des angles morts, l’alerte de franchissement de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif garantissant une conduite sereine et sécurisée. De plus, les airbags multifonctionnels et le châssis renforcé offrent une protection maximale en cas de collision.

Technologies de pointe pour une expériencemoderne

L’AZERA Hybride est à la pointe de la technologie, intégrant les dernières innovations pour une expérience de conduite exceptionnelle. L’écran tactile haute définition permet une gestion intuitive des fonctionnalités de la voiture, incluant la navigation GPS, les commandes multimédia et la climatisation. Le système audio premium offre une qualité sonore inégalée, transformant chaque trajet en une véritable expérience auditive.

La connectivité n’a pas été oubliée : avec des options telles que la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la recharge sans fil pour smartphones, l’AZERA Hybride s’adapte parfaitement aux besoins des conducteurs modernes. De plus, les capteurs de stationnement et la caméra de recul facilitent les manœuvres, rendant chaque déplacement plus agréable et plus serein.

La nouvelle Hyundai AZERA Hybride se positionne comme une révolution dans le segment des berlines de luxe en Tunisie. Alliant design sophistiqué, confort inégalé, sécurité avancée et technologie de pointe, elle offre une expérience de conduite sans précédent. Hyundai continue d’innover et de répondre aux besoins des conducteurs modernes avec cette première berline hybride de luxe, symbolisant un pas en avant significatif vers un avenir plus vert et plus intelligent.

Découvrez dès maintenant cette merveille de l’innovation automobile dans nos 20 agences Hyundai Tunisie à 249950.000 DT avec 5 ans de garantie ou 100.000km.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter sur le 70130600 ou visitez notre site web : www.hyundai.com.tn