La production moyenne annuelle d’huile d’olive du complexe agricole Châal au gouvernorat de Sfax a régressé à moins de 150 kg/ hectare, au cours de 5 dernières années, a indiqué samedi le Directeur général de l’Office des terres domaniales (OTD), Tarek Chaouch.

Intervenant lors de la conférence de presse périodique du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Chaouch a donné un aperçu sur la stratégie du ministère pour promouvoir le secteur de l’huile d’olive au complexe agricole Châal, rappelant, à cet égard que la moyenne de production de l’huile d’olive depuis 2010 jusqu’à 2019, a atteint 450 kg / hectare contre 695 kg/hectare au cours des années 90

Selon le responsable, le secteur de l’huile d’olive à Châal souffre de plusieurs problèmes, notamment le durcissement d’environ 6 % des oliviers, le vieillissement de 73 % des arbres qui ont plus de 90 ans, dont la plupart dépasse 100 ans, en plus de l’impact du changement climatique comme la baisse des précipitations (76 mm dans toutes les fermes cette saison) et de la hausse des températures, ainsi que l’alternance.

Chaouch a indiqué que le ministère a pris des mesures immédiates pour équiper 44 hectares par des systèmes d’irrigation localisée, en plus de 78 hectares sont déjà en cours d’équipement.

Le ministère veille, également, à accélérer le processus d’arrachage des troncs secs pour protéger la forêt contre les maladies, a précisé le responsable, faisant savoir que le complexe a commencé l’opération d’irrigation, en utilisant 12 tracteurs et réservoirs pour irriguer environ 3 000 oliviers par mois.

Le ministère a, également, irrigué 820 hectares de plantations productives pour assurer un niveau de production annuelle stable. Il s’agit en outre de forer et d’équiper des puits profonds, par des panneaux photovoltaïques, en plus de l’équipement de 820 hectares par un système d’irrigation localisée.

Le complexe agricole “Châal”, dans le gouvernorat de Sfax, est la deuxième plus grande forêt dans le monde en termes de superficie de forêt (18 724,5 hectares). Il compte environ 350 mille oliviers et emploie environ 435 agents et ouvriers permanents et 385 ouvriers occasionnels.

La moyenne de production des activités les plus importantes au cours des cinq dernières années a été d’environ 3 500 tonnes d’huile d’olive, 1,1 million de litres de lait, 6,5 millions d’œufs et 3 000 tonnes de fourrage concentré.