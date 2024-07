La commission des marchés publics à Bizerte a approuvé, vendredi, au siège du gouvernorat la réalisation de projets publics dont le coût total s’élève de 4 millions de dinars.

La présidente de la commission, Lobna Abid a indiqué à l’Agence TAP que ces projets portent notamment sur la réhabilitation de routes et de pistes rurales, l’extension des réseaux d’éclairage public et d’évacuation des eaux pluviales à Utique et la modernisation des services publics.

Pour le projet de protection de la ville d’Ousja contre les inondations, dont le coût s’élève à 500 mille dinars, la commission a validé la conformité des travaux.