Le ministère de la Justice a annoncé dimanche que les campagnes de diffamation ciblant les institutions de l’Etat et les cadres judiciaires et administratifs ainsi que la diffusion des rumeurs et les atteintes à la réputation d’autrui sont passibles de poursuites judiciaires.

Dans un communiqué, le département de la Justice ajoute que tous ceux, en Tunisie ou à l’étranger, dont l’implication dans pareilles pratiques est établie, seront traduits devant la justice.

Le ministère qui se dit confiant de l’intégrité et de la loyauté de ses cadres et agents, affirme le souci de préserver le prestige de l’Etat et d’assurer l’application de la loi à tous sans exception.

Le ministère de la Justice précise que ce communiqué intervient sur fond d’informations mensongères rapportées par les réseaux sociaux et les sites électroniques portant atteinte à la réputation des juges et fonctionnaires du département.