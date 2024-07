Le long métrage tunisien “Une seconde vie” d’Anis Lassoued a remporté le prix du meilleur film de fiction et le prix du meilleur acteur récompensant Yassine Tormsi (rôle principal), et ce à la 19ème édition du Festival international consacré à l’enfance et la famille “Within the family” qui s’est déroulé du 6 au 10 juillet à Iaroslavl en Russie.

« Une seconde vie » est le premier long-métrage du réalisateur Anis Lassoued après « Saba Flous » et « Sabbat El Aid » et une série de films documentaires essentiellement axés sur l’enfance.

Produit en 2021 par Lumières Films, CTV & SPV Tunisia,et coécrit avec Chema Ben Chaabene, le film distribué par Hakka Distribution, réunit au casting, Yassine Tormsi, Ahmed Zakaria Chiboub, Dorsaf Ouertatani, Jamal Laroui, Chema Ben Chaabene, Anissa Lotfi.

Ce film est l’histoire de « Gadeha (12 ans) victime d’un accident de la route, qui se retrouve à l’hôpital. Sans sou, sa mère Borkana, se fait aider par Malika et Moez, un couple qui paye les frais d’hospitalisation de l’enfant et offre un toit à la famille démunie. Gadeha (titre du film en arabe) rencontre Oussama (11 ans), le fils de Malika et Moez, convalescent suite à une greffe de reins. Une grande amitié naît entre les deux garçons. Mais Gadeha découvre, par hasard, le secret du changement de niveau de vie de sa famille. Il est dévasté. »

« Une Seconde Vie » avait fait sa première mondiale à la 43ème édition du Festival international du film du Caire et a remporté plusieurs prix notamment le prix du meilleur scénario à la 12ème édition du Festival du film arabe de Malmö (MAFF), le Golden Slipper au Zlin Film Festival, en République Tchèque et le Prix du Jury Nakheel au Toronto Arab Film Festival.