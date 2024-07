Après le cycle des jeudis du cinéma au mois de juin 2024, le Groupement Professionnel d’Industrie Cinématographique de la Conect poursuit, dans le cadre d’un plan d’action en trois phases et s’étalant sur six mois (juin-décembre), sa collaboration avec les associations professionnelles légales pour former une coalition en faveur du projet de loi sur l’industrie cinématographique en discussion au Parlement, informe un communiqué du Groupement publié jeudi.

Après une première phase de sensibilisation au projet de loi via les ateliers “Jeudis du cinéma” au mois de juin pour améliorer le climat des affaires et stimuler la transformation économique du secteur, la deuxième phase est prévue, selon la même source, pour la période de juillet à septembre et consiste à renforcer la collaboration avec des experts pour formuler de nouvelles propositions réglementaires et à organiser des rencontres et journées d’étude pour présenter les nouvelles propositions s’agissant notamment de la révision du décret n° 2012-753 sur le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et du projet de décret sur l’organisation du Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique.

La troisième et dernière phase (octobre à décembre) sera consacrée aux discussions et à des journées d’étude sur les nouveaux services et programmes, notamment la création de huit unités au sein du Centre National du Cinéma et de l’Image.

Le Groupement appelle, dans le communiqué, toutes les entreprises du secteur à soutenir ses propositions pour réformer et promouvoir l’industrie cinématographique.