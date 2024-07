Les deux longs métrages tunisiens “Les enfants rouges” de Lotfi Achour et “Agora” de Alaeddine Slim sont retenus dans deux compétitions de la sélection officielle de la 77éme édition du festival international du Film de Locarno (Suisse) qui se tiendra du 7 au 17 aout 2024.

Pour les onze sections, trois compétitions et les vingt prix de cette édition dont la sélection officielle a été dévoilée hier mercredi, le cinéma tunisien est représenté ainsi par le film de Lotfi Achour “Les enfants rouges” dans la compétition “Cinéastes d’aujourd’hui”, où sont projetés des films en avant-première internationale ou mondiale pour donner visibilité au premier ou au deuxième long métrage d’un réalisateur dans l’espace des cinéastes d’aujourd’hui pour tracer le cinéma de demain.

Le film de Alaeddine Slim ” Agora” est retenu parmi 17 en course dans la compétition internationale, réunissant pour des premières mondiales ou internationales, des films majeurs du monde entier pour concourir pour le “Pardo d’Oro”. Présentant à la fois auteurs confirmés et talents émergents, forme classique et expérimentation, la compétition internationale constitue en quelque sorte un forum pour le meilleur du cinéma contemporain et le cœur battant de la programmation du Festival, l’espace où les voix du cinéma se font entendre conformément à la tradition du festival à Locarno considérée capitale mondiale du cinéma d’auteur.

Le Locarno Film Festival est la plus importante manifestation cinématographique suisse et se classe parmi les festivals les plus renommés d’Europe. Nombreux sont les films présentés aux trois compétitions : internationale, cinéastes d’aujourd’hui et “Pardi di domani” (national et international).

Le clou du Festival est la projection du soir dans le cadre de Piazza Grande, qui se transforme en «la plus belle salle cinématographique à ciel ouvert». Producteurs, réalisateurs et acteurs arrivés à Locarno pour présenter leur film, défilent sur le tapis rouge en donnant un touche glamour cosmopolite au festival. En plus de la Piazza Grande, les projections ont lieu dans une douzaine de salles de cinéma de la ville.