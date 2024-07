José Fernandez Torres, de son nom de scène Tomatito qu’il porte depuis le début de sa carrière artistique en tant que guitariste de flamenco à l’aube des années 1970, s’est produit dans la soirée du 10 juillet 2024 sur la scène du Théâtre de plein air de Hammamet dans un spectacle qui ne risque certes pas d’être oublié.

Pour ce spectacle flamenco, les lieux se sont transformés en une aubaine de lumière et de couleurs autour d’une sccène où les rythmes et les sonorités de l’Espagne ont fortement impressionné.

Entouré de deux chanteurs Santiango Cortinas Barrul et Guillermo Campos Jimenez, du percussionniste Jonatan Cortes Heredia et du guitariste, Juan Jose Suarez Escobar, Tomatito, avec ses cheveux dans le vent et vêtu tout en noir, a gratifié le public de morceaux finement composés qui ont mis en relief sa maestria et l’extrême précision du geste générant la beauté sans laquelle nulle extase n’est possible. Le flamenco n’est il pas étant l’expression des sentiments humains les plus profonds!.

Le public venu assister au spectacle, composé de fin connaisseurs, s’est délecté de chaque minute passée pour entrer dans une toute autre dimension, où plus rien ne compte sinon le sens que l’on donne à l’art: On devine l’amour, on voit ses affres, on entend le cri qui sort du tréfonds de l’âme et l’on ne peut que s’incliner bien bas face à la divine musique qui les sublime et aux artistes habités par leur art…

Les rythmes sonores émanant d’un répertoire espagnol typique ont retenti pendant plus d’une heure pour le plus grand bonheur des mélomanes présents, très attentifs à sa maîtrise instrumentale hors pair.

Réhaussé de la présence du chef de cabinet du ministère des affaires culturelles, ainsi que de l’ambassadeur de l’Espagne, de la Serbie et du Portugal avec une délégation étrangère, le concert organisé avec le soutien de l’ambassade d’Espagne en Tunisie, a offert un voyage hors du temps et de l’espace assez métissé dans les airs du Flamenco avec influences Jazz et dans les tréfonds de la culture espagnole, partageant avec le public un langage universel :l’amour et la beauté humaine.