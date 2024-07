D’après les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la nuit de mercredi à jeudi sera marquée par un ciel peu nuageux sur la plupart des régions du pays.

Le vent soufflera du nord sur les côtes et du nord-est sur le reste du pays, se renforçant localement près des côtes et dans le sud. Des tourbillons de sable faibles à modérés sont attendus dans certaines régions.

La mer sera agitée à peu agitée dans la zone de Serrat.

Les températures nocturnes oscilleront entre 24 et 28 degrés Celsius dans les régions côtières, et entre 29 et 33 degrés à l’intérieur du pays. Elles atteindront 38 degrés dans l’extrême sud.