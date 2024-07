Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’ouverture d’un concours pour le recrutement des maitres de conférences en droit public et sciences politiques au titre de la session 2020 à partir du 1er Octobre et les jours suivants, selon un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur publié au JORT en date du 9 juillet 2024.

Le nombre de postes à pourvoir pour le concours de recrutement des maitres de conférences en droit public et sciences politiques a été fixé à 19 postes dans les spécialités suivantes: sciences politiques, droit administratif, droit international public et droit fiscal.

Selon un deuxième arrêté publié à la même date au JORT, le ministère de l’enseignement supérieur a annoncé l’ouverture d’un concours pour le recrutement des maitres de conférences au corps des enseignants chercheurs des universités en droit privé et sciences criminelles au titre de la session 2020.

Le nombre de postes à pourvoir a été fixé à 16 postes dans les spécialités suivantes: droit commercial, droit des affaires, droit civil, droit international privé et droit pénal.

Les délais d’inscription en ligne pour les deux concours à travers le site Web des concours du ministère de l’enseignement supérieur https://concours.mes. rnu.tn ont été fixés du lundi 5 aout 2024 jusqu’au vendredi 16 aout 2024.

Les délais de dépôt des dossiers ont été fixés du lundi 19 aout 2024 jusqu’au vendredi 30 aout 2024 au siège des universités Tunis El Manar, Sousse et Sfax.