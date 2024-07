Détails du projet Elmed : ligne électrique haute tension entre la Tunisie et l’Italie

Le gouvernement vient d’autoriser la construction et l’exploitation d’une ligne électrique à courant continu de haute tension reliant la Tunisie à l’Italie, et ce, dans le cadre du projet Elmed.

D’une longueur d’environ 106 km (sur le territoire tunisien), dont environ 100 km tronçon marin et environ 6 km tronçon souterrain, cette ligne reliera le tronçon marin au point d’atterrissage à implanter dans la zone industrielle de Sidi Jameleddine à Kélibia et la station haute tension à installer dans la zone industrielle de Mlaaba à Menzel Temime du gouvernorat de Nabeul, selon un arrêté du Chef du Gouvernement du 4 juillet 2024, publié mardi dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

L’autorisation de la construction et de l’exploitation de cette ligne confère aux agents du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie et ceux de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) ainsi que de l’entreprise chargée des travaux, le droit de pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées au siège de gouvernorat de Nabeul.

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) avait adopté, le 30 janvier dernier, en plénière un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie conclu entre la Tunisie et la Banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD).

L’accord en question prévoit d’octroyer un prêt de 247 millions d’euros à la STEG, en vue de contribuer au financement du projet, d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, et au développement du système des énergies renouvelables, (Elmed).