Le ciel sera peu nuageux sur tout le pays ce mercredi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Des nuages plus denses pourraient toutefois se former sur les côtes nord.

Les températures maximales atteindront entre 29 et 35 degrés Celsius sur les côtes nord et le Sahel, et entre 36 et 41 degrés ailleurs. Dans le sud-ouest, le mercure grimpera jusqu’à 49 degrés sous l’effet du sirocco, un vent chaud et sec en provenance du Sahara.

Le vent soufflera du nord au nord-ouest sur les côtes et du nord-est sur le reste du pays, de faible à modéré. Il se renforcera en cours d’après-midi près des côtes et dans le sud.

La mer sera peu agitée à agitée.