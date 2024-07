Après sa première prestation lors de la 56ème édition du Festival international de Hammamet (FIH) en 2022, avec son one man show “Evasion » ayant fait sold-out, Aziz Jebeli revient deux ans après dans un spectacle à guichets fermés pour “Binomi S+1”; une représentation théâtrale au grand complet où il est accompagné d’un florilège de comédiennes et comédiens, livrant au bout de cette aventure une oeuvre où délire et rire étaient au rendez-vous.

Prenant à l’origine la forme d’une série théâtrale en cinq épisodes, “Binomi S+1” qui a séduit le public a donné lieu cette fois à une production d’une pièce de théâtre plus condensée destinée à être représentée au Festival international de Hammamet, dans un nouveau format, et dans un registre dramaturgique destiné essentiellement au divertissement.

Ainsi, le public a, dans la soirée du 9 juillet, suivi pendant plus de deux heures, Najla Ben Abdallah, Fatma Sfar, Yasmine Dimassi, Mohamed Saber Oueslati, Issam Ayari, Issam Absi, Mohamed Souissi, Abdelkarim El Bennani, Jihed Cherni, Abdelhamid Bouchnak ainsi que le rappeur Vipa qui vraisemblablement ont relevé le pari avec Aziz Jebali.

Au-delà de la caricature ou du cliché, les sous-entendus, les euphémismes, les jeux de mots, les allusions parfois à peine voilées, bref toutes formes de détours que le discours et la gestuelle le permettent, le spectacle a, selon le centre culturel international de Hammamet, participé à créer la légèreté, la gaieté et paradoxalement la gravité que l’œuvre suscite et ce, avec un mélange entre farce, théâtre de boulevard et grande comédie où se croisent en harmonie les comiques de caractère, de situation, de mœurs, de mots, de gestes et parfois même de l’absurde.

Le public très nombreux a eu droit à de bonnes doses de rire en suivant avec intérêt le styliste Hamidou, le personnage principal qui cherchait désespérément et en vain le colocataire idéal pour arrondir ses fins de mois difficiles tout en s’assurant de garder ses petites habitudes, son petit confort et ses petits préjugés.