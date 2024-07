C’est ce qu’on appelle l’apprentissage par le choc. Traumatisé encore par les pénuries de sucre qu’a connu récemment le pays, le gouvernement a décidé de prendre les devants et d’intensifier, pour la saison 2024- 2025, la culture de betterave à sucre.

Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie du nord-ouest, Cherif Lachnani, quelque 3000 hectares seront dédiés à la culture de la betterave à sucre à la prochaine saison contre 402 ha durant la campagne 2022-2023. Il a ajouté que cette décision va favoriser de manière significative la réduction de l’importation du sucre et garantir l’approvisionnement régulier et durable en cette denrée alimentaire.

Les cultures de betterave à sucre développées, depuis les années 60 dans la région de Jendouba, ont plusieurs avantages en plus de la fourniture de la matière première pour la production du sucre. Elles ont un impact positif sur les rendements des sols et l’alimentation animale à travers leur apport en pulpe, à des prix très abordables.

ABS