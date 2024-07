L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a entamé, mardi, lors d’une séance plénière, l’examen d’un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement (BAD), conclu le 31 janvier 2024, et relatif à l’octroi d’un emprunt à l’Office National de l’Assainissement (ONAS).

Cet appui financier servira à financer, en partie, le projet d’amélioration de la qualité des eaux usées et traitées, lequel s’inscrit dans le cadre des efforts employés en vue d’atténuer les répercussions des changements climatiques et réaliser les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que d’honorer les engagements internationaux.

Ce projet, dont le coût s’élève à 81,9 millions d’euros (l’équivalent de 276,14 millions de dinars), permettra d’améliorer les prestations de l’ONAS, grâce au renouvellement des équipements électromécaniques et l’installation des panneaux solaires photovoltaïques dans 19 stations relevant de l’Office, réparties dans 10 gouvernorats (Nabeul, Zaghouan, Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili et Médenine) ; ce qui est en mesure d’améliorer les conditions de vie de plus de 670 000 citoyens.

Il contribuera également à la production d’eau traitée conforme aux normes tunisiennes et à sa réutilisation dans le domaine agricole, outre la création de près de 250 emplois directs et 1 000 emplois indirects ainsi que le renforcement des capacités techniques et administratives de l’ONAS.