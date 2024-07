La Chine appelle les Etats-Unis à cesser immédiatement leurs calomnies et diffamations à l’encontre de la Chine, à agir de manière responsable, et à contribuer à la paix et à la sécurité du cyberespace, a annoncé lundi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

M. Lin a fait ces remarques lors d’un point de presse quotidien en étant invité à commenter un rapport récemment publié par le Centre national d’intervention d’urgence contre les virus informatiques de Chine, le Laboratoire national d’ingénierie pour la technologie de prévention des virus informatiques, et le Groupe de sécurité numérique 360. D’après le rapport, les Etats-Unis font la promotion d’une organisation de pirates informatiques nommée “Volt Typhoon” depuis 2023 et se sont engagés dans une campagne mondiale de désinformation contre la Chine.

Selon M. Lin, en avril dernier, les agences chinoises concernées ont révélé le scandale selon lequel les Etats-Unis avaient qualifié la Chine d’être responsable du “Volt Typhoon” afin de faire avancer leur propre programme géopolitique.

Le dernier rapport a révélé que cette campagne de désinformation avait été conçue par l’Agence de la sécurité nationale (ASN) et le Federal Bureau of Investigation (FBI, Bureau d’enquête fédéral), et d’autres membres de la communauté du renseignement américain avec la participation de politiciens anti-Chine du Congrès et de multiples agences fédérales, ainsi que des agences de cybersécurité d’autres pays des Five Eyes, et qu’elle visait à manipuler l’opinion publique, a noté le porte-parole.

“Jusqu’à ce jour, les Etats-Unis nous doivent toujours une explication après la publication du rapport”, a déclaré M. Lin, ajoutant que le chef de l’ASN répandait toujours de la désinformation au sujet de “Volt Typhoon”.

“Pire encore, le dernier rapport a révélé que le gouvernement américain avait fait pression sur une société de cybersécurité et lui avait demandé de réécrire son analyse technologique prouvant que ‘Volt Typhoon’ est un groupe de ransomware”, a-t-il ajouté, soulignant qu’il s’agissait d’une tactique de dissimulation maladroite qui n’a pas fonctionné et qui ne fonctionnera pas.

M. Lin a déclaré que la Chine condamnait fermement le comportement irresponsable des Etats-Unis.

“Les Etats-Unis nous doivent toujours une explication, et doivent cesser immédiatement leurs calomnies et diffamations à l’encontre de la Chine. Nous exhortons les Etats-Unis à agir de manière responsable et à contribuer à la paix et à la sécurité du cyberespace”, a-t-il noté.