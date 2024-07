Face à un public jeune, une foule debout dans l’enceinte de l’amphithéâtre de plein air Hammamet, Ÿuma, suivi par les Arjoun, ont amplement conquis les mélomanes – connaisseurs et profondément passionnés : ces derniers chantent leurs textes et leurs idoles, rient à leurs plaisanteries, sont attentifs à leurs discours, chantonnent haut et fort, parole par parole leurs morceaux.

Pour la première partie, la part belle est à Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami qui forment Ÿuma. Le duo se renouvelle et s’impose toujours comme une valeur sûre de la chanson alternative tunisienne. Ils font la pair et forment un duo artistique fusionnel depuis plus de 10 ans. Les revoilà programmés dans la 58e édition du Festival International de Hammamet, plus en forme que jamais.

Ÿuma présente “Kassamann”, une chanson inédite, jouée pour la deuxième fois et les deux ironisent sur cette chanson. Entourés par Aziz Ben Aissa, Amine Jelassi et Amir Haddaoui, le duo s’innove et s’agrandit. “Nous nous ouvrons sur des artistes qui partagent la même vision artistique que nous, la même sensibilité. D’autres talents avec qui nous sommes compatibles, avec qui nous avons une affinité musicale”.

“Liya Snin”, “Denya Dour”, “Fartatou”, “Wahna Kbar”… Une douzaine de titres qui ont retenti pendant plus d’une heure de live dans une performance annonciatrice d’une deuxième partie tout autant attendue, consacrée à Noor et Selim Arjoun.

Les rythmes envoûtants montent en crescendo, accompagnés de la voix féminine suave et distinguée de Noor Arjoun, avec Selim Arjoun, au piano et leurs acolytes sur scène Marwen Soltana à la basse et Youssef Soltana, à la guitare.

Les Arjoon forment un duo qui chante l’espoir, la bonne humeur, l’amour, le patriotisme. Un répertoire qui touche les jeunes, et qui a fait la deuxième partie de la soirée du 7 juillet 2024 donnant à suivre par coeur leurs propres compositions à succès. Place ensuite au musicien Hedi Fahem, avec un clin d’œil à Yasser Jraidi et à la chanson phare “Nerjaalek Dima Dima”. La performance s’est poursuivie avec un invité spécial “Dhalma”, offrant ainsi une dimension inédite au concert, selon le communiqué du festival.