Dans le cadre de l’organisation de la cinquième édition du Festival International de films de femmes de Hammamet “Regards de femmes” ” qui se tiendra du 12 au 16 octobre 2024, la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures pour la résidence artistique consacrée au développement des projets de courts métrages. Cette résidence est ouverte aux cinéastes femmes du monde arabe, informe la FTCC.

Toutes les informations sur les conditions de participation sont disponibles sur ce lien : httpss://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXXXXXX985ljOyooI8N10Ad0nY92jz4f49eW7B5nHIBC1r5Q/viewform

Par ailleurs, la FTCC a annoncé le lancement de l’appel à participation pour les différentes sections de la programmation officielle de la cinquième édition du Festival et qui se composent de la compétition officielle des courts-métrages et la sélection officielle hors compétition (courts, moyens et longs métrages).

Pour ce qui est des conditions de participation, le film ne doit pas excéder 30 minutes, être produit après le 31 Décembre 2022 et réalisé par une cinéaste.

Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures pour les deux appels à participation est fixé au 15 août 2024.

Lancé en 2017, le festival “Regards de Femmes” est le premier festival dédié aux femmes réalisatrices célébrant le cinéma au féminin. Une manifestation qui promeut et valorise le travail des femmes dans le monde artistique et culturel en général, et tout particulièrement le secteur audiovisuel et multimédia et qui développe les capacités des membres actifs du ciné-club Hammamet dans la gestion d’un festival de cinéma.