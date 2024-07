Le taux d’inflation a légèrement augmenté, en juin 2024, à 7,3%, après avoir enregistré un taux de 7,2% au mois de mai, a indiqué l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette progression est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix du groupe des produits alimentaires qui ont augmenté de 10,1% en juin 2024, contre 9,7% au mois de mai 2024, a fait savoir l’INS dans une note consacrée à « l’Indice des prix à la consommation, Juin 2024 », publiée dimanche.

En revanche le rythme d’augmentation des prix du groupe « restaurant, cafés et hôtels » a observé une décélération enregistrant une augmentation de 9,9% au mois de juin 2024, contre 10,2% au mois de mai 2024.

Hausse de 10,2% des produits alimentaires

En juin 2024, les prix de l’alimentation ont enregistré une hausse de 10,2% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix du café en poudre de 35%, des viandes ovines de 24,3%, des huiles alimentaires de 22%, des condiments de 16,7% et des prix des viandes bovines de 16%.

S’agissant des prix des produits manufacturés, ils ont augmenté de 6,9% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 8,6%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 5,5% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 9,9%.

Le taux d’inflation sous-jacente stabilisé à 6,8%

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est stabilisé, en juin 2024, à 6,8% par rapport au mois de mai. Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 8,1% sur un an. Les prix des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 4,6%.

Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 11,1% contre 3,8% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Augmentation des prix à la consommation de 0,5%

Au mois de juin 2024, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5%. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,4%, des prix du groupe « habillement et chaussures » de 1,7% et du groupe « restaurants et hôtels » de 0,9%, a expliqué l’INS.

S’agissant des prix des produits alimentaires, ils ont augmenté de 0,4%, à la suite de la hausse des prix des viandes ovines de 2,5%, des fruits frais de 0,9% et des légumes frais de 0,7%. En revanche, une baisse a été observée au niveau des prix des œufs de 4% et des prix des volailles de 0,6%.

Les prix du groupe de l’habillement et chaussure ont augmenté de 1,7%. Ainsi, les prix des articles d’habillement augmentent de 1,9% et les prix des chaussures de 1,5%.

En juin, les prix de groupe « restaurant et hôtels » ont augmenté de 0,9%. Cette hausse est expliquée par la hausse des prix des services d’hébergement de 3,9% et des services de restauration et cafés de 0,6%, d’après la même note.