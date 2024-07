La ministre de Finances Sihem Boughdiri Nemsia a appelé, lors de la 7ème réunion des ministres du comité technique spécialisé de l’Union africaine (UA) sur la Finance, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration (CTS) réformer le système financier mondial de manière à tenir compte des spécificités des pays africains.

Nemsia a, a mis l’accent, lors de cette rencontre tenue sur le thème «renforcement de la coordination des politiques macroéconomiques et des politiques sectorielles en Afrique: défis, opportunités et priorités des politiques en vue d’une croissance globale et développement durable » , sur les défis économiques et financiers auxquels fait face le continent africain,selon un communiqué publié par le département de Finances.

Ces défis sont dus notamment, aux perturbations et chocs exogènes ayant affecté les économies africaines, a précisé la ministre faisant remarquer qu’en dépit de l’amélioration enregistrée depuis 2021, aux niveaux de certains indicateurs économiques, la reprise demeure en déça du niveau escompté en termes de rythme de croissance, de création des emplois et de réduction de la pauvreté .

La ministre a également, mis l’accent sur l’impératif de coordonner entre les politiques macroéconomiques, sectorielles, y compris les politiques de la finance publique et monétaires, l’investissement dans le capital humain ainsi que dans les nouvelles technologies, et la lutte contre les flux financiers illégaux.

Elle a passé en revue, dans ce cadre, l’expérience tunisienne, notant que la Tunisie appelée également à faire face à ces défis a mis en place, depuis le 25 juillet 2021, un plan de relance économique et de renforcement du rôle social de l’Etat, lequel est axé sur une stratégie multidimensionnelle et sur la coordination avec les différents intervenants économiques.

Des ministres de Finances et de l’Emploi , des gouverneurs des banques centrales de pays africains prennent part à la 7ème réunion des ministres du comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la Finance, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration (CTS), dont les travaux devraient prendre fin dimanche